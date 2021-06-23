В Кабмине назвали страны, въезд из которых могут ограничить из-за распространения штамма «Дельта»

Кабинет министров рассматривает возможность ограничить въезд из стран, где распространяется новый коронавирусный штамм «Дельта».

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Интерфакс.

«Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран — Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где наибольшая циркуляция так называемого вируса «Дельта», — пояснил он.

По словам Ляшко, этот штамм коронавируса более заразен и значительно быстрее приводит к госпитализации. В связи с этим очень быстро заполняются больницы.

В то же время министр подчеркнул, что пока нет данных о появлении штамма «Дельта» в Украине.