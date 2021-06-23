В девяти странах зафиксировали новую мутацию штамма «Дельта»

В девяти странах зафиксировали новую разновидность штамма коронавируса «Дельта плюс». В частности, Минздрав Индии, который ранее фиксировал оригинальный «дельта»-штамм, сообщил о 22 случаях идентификации новой мутации.

Об этом сообщают The Hindustan Times и The Guardian.

«Дельта плюс» зафиксировали в Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России. Этот вариант COVID-19 классифицируют как «вызывающий беспокойство». Опасность «Дельта плюс» пока неизвестна.

Минздрав Индии отмечает, что новая разновидность — это обычный вариант «Дельта» с дополнительной мутацией K417N, которая также наблюдается в варианте «Бета» из Южной Африки.

О «Дельте плюс» пока известно, что он более заразен, сильнее связывается с клетками легких и, вероятно, противостоит антителам.