В девяти странах зафиксировали новую мутацию штамма «Дельта»

В девяти странах зафиксировали новую разновидность штамма коронавируса «Дельта плюс». В частности, Минздрав Индии, который ранее фиксировал оригинальный «дельта»-штамм, сообщил о 22 случаях идентификации новой мутации.
Об этом сообщают The Hindustan Times и The Guardian.
«Дельта плюс» зафиксировали в Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России. Этот вариант COVID-19 классифицируют как «вызывающий беспокойство». Опасность «Дельта плюс» пока неизвестна.
Минздрав Индии отмечает, что новая разновидность — это обычный вариант «Дельта» с дополнительной мутацией K417N, которая также наблюдается в варианте «Бета» из Южной Африки.
О «Дельте плюс» пока известно, что он более заразен, сильнее связывается с клетками легких и, вероятно, противостоит антителам.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что штамм коронавируса «Дельта» становится доминирующим в мире.
- Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения относительно того, надо ли устанавливать дополнительный контроль и ограничения между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».
- Совет нацбезопасности и обороны 23 июня планирует провести посвященное коронавирусу заседание. Там будут обсуждать распространение в мире коронавирусного штамма «Дельта».