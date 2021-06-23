У девʼяти країнах зафіксували нову мутацію штаму «Дельта»

У девʼяти країнах зафіксували новий різновид штаму коронавірусу «Дельта плюс». Зокрема, МОЗ Індії, який раніше фіксував оригінальний «дельта»-штам, повідомив про 22 випадки ідентифікації нової мутації.

Про це повідомляють The Hindustan Times і The Guardian.

«Дельта плюс» зафіксували в Індії, США, Великій Британії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії. Цей варіант COVID-19 класифікують як такий, що «викликає занепокоєння». Небезпека «Дельта плюс» поки невідома.

МОЗ Індії зазначає, що новий різновид — це звичайний варіант «Дельта» з додатковою мутацією K417N, яка також спостерігається у варіанті «Бета» з Південної Африки.

Про «Дельті плюс» поки відомо, що він більш заразний, сильніше звʼязується з клітинами легенів і, ймовірно, протистоїть антитілам.