У девʼяти країнах зафіксували нову мутацію штаму «Дельта»

У девʼяти країнах зафіксували новий різновид штаму коронавірусу «Дельта плюс». Зокрема, МОЗ Індії, який раніше фіксував оригінальний «дельта»-штам, повідомив про 22 випадки ідентифікації нової мутації.
Про це повідомляють The Hindustan Times і The Guardian.
«Дельта плюс» зафіксували в Індії, США, Великій Британії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії. Цей варіант COVID-19 класифікують як такий, що «викликає занепокоєння». Небезпека «Дельта плюс» поки невідома.
МОЗ Індії зазначає, що новий різновид — це звичайний варіант «Дельта» з додатковою мутацією K417N, яка також спостерігається у варіанті «Бета» з Південної Африки.
Про «Дельті плюс» поки відомо, що він більш заразний, сильніше звʼязується з клітинами легенів і, ймовірно, протистоїть антитілам.
- У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що штам коронавірусу «Дельта» стає домінуючим у світі.
- Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо того, чи треба встановлювати додатковий контроль та обмеження між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта».
- Рада нацбезпеки і оборони 23 червня планує провести присвячене коронавірусу засідання. Там обговорюватимуть поширення у світі коронавірусного штаму «Дельта».