«Підкупив австрійську судову систему». Конгресмени США закликають Байдена домогтися видачі олігарха Фірташа

Конгресмени США вимагають від Білого докласти більше зусиль для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до Штатів.
Про це йдеться в листі, оприлюдненому двопартійною групою членів Палати представників, повідомляє «Радіо Свобода».
Демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс припустили, що «Фірташ зміг підкупити австрійську судову систему», оскільки Відень затягує з відповіддю на запит США.
«Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом», – йдеться в листі.
- Олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. Із 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції у США. Там його звинувачують у відмиванні грошей та створенні організацій, що діють під впливом рекету, і корупційних схем за кордоном.
- 18 червня РНБО України ввела повний пакет санкцій проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Секретар РНБО зазначив, що санкції проти Фірташа повʼязані з «його участю в титановому бізнесі».
- В олігарха Дмитра Фірташа «категорично заперечують» звинувачення, за які Рада національної безпеки і оборони наклала на санкції.