«Подкупил австрийскую судебную систему». Конгрессмены США призывают Байдена добиться выдачи олигарха Фирташа

Конгрессмены США требуют от Белого приложить больше усилий для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в Штаты.

Об этом говорится в письме, обнародованном двухпартийной группой членов Палаты представителей, сообщает «Радио Свобода».

Демократы Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис предположили, что «Фирташ смог подкупить австрийскую судебную систему», поскольку Вена затягивает с ответом на запрос США.

«Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом», — говорится в письме.