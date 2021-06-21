«Категорически отрицает обвинения»: у Фирташа прокомментировали санкции СНБО

У олигарха Дмитрия Фирташа «категорически отрицают» обвинения, за которые Совет национальной безопасности и обороны наложил на него полный пакет санкций.

Об этом сообщил его адвокат Ленни Дэвис, пишет «Радио Свобода».

«Господин Фирташ не получил предупреждение и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверные», — говорится в заявлении.