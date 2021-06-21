«Категорически отрицает обвинения»: у Фирташа прокомментировали санкции СНБО

У олигарха Дмитрия Фирташа «категорически отрицают» обвинения, за которые Совет национальной безопасности и обороны наложил на него полный пакет санкций.
Об этом сообщил его адвокат Ленни Дэвис, пишет «Радио Свобода».
«Господин Фирташ не получил предупреждение и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверные», — говорится в заявлении.
- 18 июня СНБО Украины ввел санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.
- Секретарь СНБО отметил, что санкции против Фирташа связаны с «его участием в титановом бизнесе». Кроме Фирташа, под санкции попадают «те предприятия, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, использующие этот титан именно в военной сфере».
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ владеет большей частью украинских облгазов, предприятиями металлургического комплекса и другими крупными компаниями. С 2014 года Фирташ находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы по поводу его экстрадиции в США. Там его обвиняют в отмывании денег и создании организаций, действующих под влиянием рэкета, а также коррупционных схемах за рубежом.