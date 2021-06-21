«Категорично заперечує звинувачення»: у Фірташа прокоментували санкції РНБО

У олігарха Дмитра Фірташа «категорично заперечують» звинувачення, за які Рада національної безпеки і оборони наклала на нього повний пакет санкцій.
Про це повідомив його адвокат Ленні Девіс, пише «Радіо Свобода».
«Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні», — йдеться у заяві.
- 18 червня РНБО України ввела санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа і російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Секретар РНБО зазначив, що санкції проти Фірташа повʼязані з «його участю в титановому бізнесі». Крім Фірташа, під санкції потрапляють «ті підприємства, що безпосередньо афілійовані з ВПК РФ, які використовують цей титан саме у військовій сфері».
- Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, а також корупційних схемах за кордоном.