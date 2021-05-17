Дмитрий Фирташ снова нанял американских лоббистов. Пять лет назад он заплатил им $800 тысяч

Компания будет заниматься юридическими консультациями, работать с его адвокатом Дэном Уэббом, а также опровергать «ложные» сообщения в СМИ о Фирташе.

Об этом говорится в документах, которые опубликовали в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ снова нанял для лоббирования вашингтонскую юридическую контору Davis Goldberg & Galper, с которой он сотрудничал в 2016 году. Сейчас, как и тогда, его интересы лоббирует адвокат Ланни Джесси Дэвис.

За первые три месяца (март — май) работы юристов он заплатил $225 тысяч — по $75 тысяч за каждый; за вторые и последующие три месяца — $150 тысяч (из расчета по $50 тысяч за месяц). На сколько месяцев заключили контракт — не сообщается.

В качестве примера их работы приводится заявление лоббистов, в котором Фирташ отрицает связи с адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани по делу Байдена.

«Фирташ никогда не уполномочивал кого-то от своего имени участвовать в расследовании дела Байдена в Украине. Он сказал, что был «втянут» в эту внутреннюю борьбу США помимо его воли и желания. Он не прилагал никаких усилий для копания в грязном белье. По его словам, это могло бы помочь Джулиани, но не помогло бы ему с его юридическими проблемами. Фирташ повторяет, что не владел никакой информацией, не собирал ее и не финансировал никого, кто собирал бы эту информацию», — заявляют лоббисты.

Фирташ не впервые обращается за помощью к Davis Goldberg & Galper — в 2017 году стало известно, что он в 2016 году заплатил этой компании $800 тысяч. Тогда средства пошли на юридическое представительство, расследование и сбор фактов в пользу стороны защиты и на «исправление неточностей и искажений в СМИ в отношении имиджа украинского олигарха».

Дело Фирташа

Дмитрия Фирташа задержали в Вене 12 марта 2014 года по запросу американских властей — он находился под следствием Федерального бюро расследований и объявлен в международный розыск. Его подозревают в даче $18,5 млн взятки индийским чиновникам за разрешение на разработку месторождений титана в индийском штате Андхра-Прадеш. Готовую продукцию Фирташ планировал продавать компании Boeing, а годовой доход от этого мог составить около $500 млн.

13 марта Земельный суд Вены принял решение об экстрадиционном аресте, а через 8 дней Фирташ вышел под залог в €125 млн. Сам бизнесмен называл это преследование политически мотивированным и подал апелляцию. 30 апреля 2015 года суд Вены отклонил ходатайство об экстрадиции.

Прокуратура обжаловала это решение, и 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США. В тот же день Фирташа задержали. На этот раз — по запросу Испании, которая объявила бизнесмена в международный розыск еще в конце 2016 года. Там бизнесмена подозревали в отмывании средств. Но австрийский суд отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию.

В 2019 году министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США, но пока он остается в Вене. В США Фирташу грозит более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества и арестом активов.