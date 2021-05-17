Дмитро Фірташ знову найняв американських лобістів. Пʼять років тому він заплатив їм $800 тисяч

Про це йдеться у документах, які опублікували відповідно до закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA).

Український бізнесмен Дмитро Фірташ знову найняв для лобіювання вашингтонську юридичну контору Davis Goldberg & Galper, з якою він співпрацював у 2016 році. Тепер, як і тоді, його інтереси лобіює адвокат Ланні Джессі Девіс.

За перші три місяці (березень — травень) роботи юристів він заплатив $225 тисяч — по $75 тисяч за кожен; за другі та наступні три місяці — $150 тисяч (з розрахунку по $50 тисяч на місяць). На скільки саме місяців уклали контракт — не повідомляється.

Як приклад їхньої роботи є заява лобістів, у якій Фірташ заперечує звʼязки із адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у справі Байдена.

«Пан Фірташ ніколи не уповноважував когось від свого імені брати участь у розслідуванні справи Байдена в Україні. Він сказав, що був «втягнутий» у цю внутрішню боротьбу США без його волі і бажання. Він не докладав жодних зусиль для копання у брудній білизні. За його словами, це могло б допомогти Джуліані, але не допомогло б йому з його юридичними проблемами. Фірташ повторює, що не мав жодної інформації, не збирав її і не фінансував нікого, хто збирав би цю інформацію», — заявляють лобісти.

Фірташ не вперше звертається по допомогу до Davis Goldberg & Galper — у 2017 році стало відомо, що він у 2016 році заплатив цій компанії $800 тисяч. Тоді кошти пішли на юридичне представництво, розслідування та збір фактів на користь сторони захисту та на «виправлення неточностей та спотворень у ЗМІ щодо іміджу українського олігарха».

Справа Фірташа

Дмитра Фірташа затримали у Відні 12 березня 2014 року за запитом американської влади — він перебував під слідством Федерального бюро розслідувань і був оголошений у міжнародний розшук. Його підозрюють у хабарі на $18,5 млн індійським чиновникам за дозвіл на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Готову продукцію Фірташ планував продавати компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг становити близько $500 млн.

13 березня 2014 року Земельний суд Відня ухвалив рішення про екстрадиційний арешт, і через 8 днів Фірташ вийшов під заставу в €125 млн. Сам бізнесмен назвав це переслідування політично вмотивованим і подав апеляцію. 30 квітня 2015 року суд Відня відхилив клопотання про екстрадицію.

Прокуратура оскаржила це рішення, і 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Фірташа до США. Того ж дня Фірташа затримали. Цього разу — за запитом Іспанії, яка оголосила бізнесмена у міжнародний розшук ще наприкінці 2016 року. Там бізнесмена підозрювали у відмиванні коштів. Але австрійський суд відмовив в естрадиції Фірташа до Іспанії.

У 2019 році міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав остаточний дозвіл на екстрадицію Фірташа у США, але поки він залишається у Відні. У США Фірташу загрожує понад 80 років вʼязниці з конфіскацією майна й арештом активів.