МОЗ: Показники п’яти областей України не відповідають нормам «зеленої» зони карантину

В Україні п’ять областей не відповідають показникам «зеленої» зони карантинних обмежень.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя за попередню добу, 22 червня.
За даними МОЗ, рівень охоплення тестуванням нижчий за норму в Київській (287), Кіровоградській (297) та Черкаській областях (291). Дані вказані за попередню добу, 22 червня.
Зазначимо, Кабмін встановив норму для «зеленої» зони на рівні 300 або більше тестувань на 100 тисяч жителів.
До того ж у Київській (4,7%), Сумській (4,8%) та Черкаській областях (5,1%) перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Нормою є коефіцієнт менший за 4%.
Окрім цього, у Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення і становить 85.
- Наразі всі області України перебувають у «зеленій» зоні карантину. За минулу добу в країні виявили 835 нових хворих на коронавірус.
- У ВООЗ попередили, що у світі починає домінувати дельта-варіант коронавірусу, раніше відомий як «індійський» штам (B. 1.617), який також є більш заразним, ніж інші штами.
- Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо того, чи треба встановлювати додатковий контроль та обмеження між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта».