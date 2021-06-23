МОЗ: Показники п’яти областей України не відповідають нормам «зеленої» зони карантину

За даними МОЗ, рівень охоплення тестуванням нижчий за норму в Київській (287), Кіровоградській (297) та Черкаській областях (291). Дані вказані за попередню добу, 22 червня.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя за попередню добу, 22 червня.

В Україні п’ять областей не відповідають показникам «зеленої» зони карантинних обмежень .

Зазначимо, Кабмін встановив норму для «зеленої» зони на рівні 300 або більше тестувань на 100 тисяч жителів.

До того ж у Київській (4,7%), Сумській (4,8%) та Черкаській областях (5,1%) перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Нормою є коефіцієнт менший за 4%.

Окрім цього, у Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення і становить 85.