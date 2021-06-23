Минздрав: Показатели пяти областей Украины не соответствуют нормам «зеленой» зоны карантина

В Украине пять областей не соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за предыдущие сутки, 22 июня.
По данным Минздрава, уровень охвата тестированием ниже нормы в Киевской (287), Кировоградской (297) и Черкасской областях (291). Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.
Отметим, Кабмин установил норму для «зеленой» зоны на уровне 300 или более тестирований на 100 тысяч жителей.
К тому же в Киевской (4,7%), Сумской (4,8%) и Черкасской областях (5,1%) превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Нормой является коэффициент меньше 4%.
Кроме этого, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения и составляет 85.
- Сейчас все области Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. За прошлые сутки в стране выявили 835 новых больных коронавирусом.
- В ВОЗ предупредили, что в мире начинает доминировать дельта-вариант коронавируса, ранее известный как «индийский» штамм (B. 1.617), который также является более заразным, чем другие штаммы.
- Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения относительно того, надо ли устанавливать дополнительный контроль и ограничения между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».