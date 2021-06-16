Минздрав обнародовал новые карантинные нормы. Что они подразумевают?

Министерство здравоохранения обнародовало перечень новых карантинных норм, которые будут действовать в Украине до 31 августа. На всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности, а потому ограничения смягченные. Масочный режим остается обязательным (почти). Маски нужно носить в общественном транспорте, во время массовых мероприятий, в заведениях всех типов и кинотеатрах.

Исключения лишь в том случае, если у всех участников и организаторов мероприятия есть отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее 72 часов) или отрицательный экспресс-тест (не позднее 72 часов) на определение антигена коронавируса или документ, который подтверждает полную вакцинацию. При «зеленом» уровне в Украине пересечение границы с любых стран беспрепятственно для укаринцев или иностранцев с видом на жительство. Так же граждане Украины свободно могут пересекать КПВВ. Для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов — отрицательный ПЦР-тест, отрицательный экспресс-тест, документ о полном курсе вакцинации препаратом, который включен ВОЗ в перечень экстренно разрешенных. Эти же требования будут действовать для украинцев и иностранцев с видом на жительство в случае установления на территории Украины иного уровня эпидемической опасности.

При отсутствии таких документов или справок лицо должно пройти самоизоляцию с помощью приложения «Дій вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением. В случае установления на территории Украины иного уровня эпидемической опасности пересечение КПВВ для граждан Украины будет свободным при наличии документа о полной вакцинации. Если такого документа нет — нужно пройти обсервацию (с «Дій вдома») или сдать тесты на коронавирус на КПВВ. Новые нормы оставляют возможность введения в регионах «желтых», «оранжевых» и «красных» карантинных зон в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью.