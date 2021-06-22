У КМДА попередили про погіршення якості повітря в Києві через «Астраханський суховій»

У Києві у вівторок, 22 червня, зафіксували перевищення концентрації пилу в повітрі через пилову бурю «Астраханський суховій». У місті спостерігається смог.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

«На двох автоматизованих постах спостереження в Києві зафіксували підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 і РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького, 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі», — зазначили в адміністрації.

Також у КМДА пояснили, що інтенсивність, з якою шкідливі речовини накопичуються в атмосфері міста, залежить від температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску. Завдяки постійному перемішуванню повітря — «турбулентній дифузії», що виникає через різкі зміни швидкості вітру, концентрацію речовин тощо, шкідливі речовини не тільки переносяться вітром за межі міста, але й підіймаються у верхні шари атмосфери.