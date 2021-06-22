В КГГА предупредили об ухудшении качества воздуха в Киеве из-за «Астраханского суховея»

В Киеве во вторник, 22 июня, зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе из-за пылевой бури «Астраханский суховей». В городе наблюдается смог.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«На двух автоматизированных постах наблюдения в Киеве было зафиксировано повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения №4 (ул. Вербицкого, 26) в Дарницком районе; пост наблюдения №8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе», — отметили в администрации.

Также в КГГА объяснили, что вредные вещества накапливаются в атмосфере города с большей или меньшей интенсивностью, это зависит от температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления. Благодаря постоянному перемешиванию воздуха — «турбулентной диффузии», — которая возникает из-за резких изменения скорости ветра, концентрации веществ и прочего, вредные вещества не только переносятся ветром за пределы города, но и поднимаются в верхние слои атмосферы.