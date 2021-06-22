Киев накрыла пылевая буря. Песок принесло с астраханских полупустынных степей

В Киеве и пригородах с 12:00 резко ухудшилась видимость, а все небо как будто затянуло смогом. В соцсетях люди жалуются на затрудненное дыхание и песок во рту.
При этом данные карты качества воздуха свидетельствуют о нормальном состоянии воздуха в Киеве.
Метеоролог Валерий Латуха сообщил, что по Левобережной Украине идет пылевая буря. Песок (пылевое облако) несет с астраханских полупустынных степей. Латуха также опубликовал спутниковые снимки облака.
Днем ранее Астраханский суховей сняли на видео в России.
- Ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве северных, западных и восточных областей. В Украину зашел антициклон Zoe. До конца недели в большинстве областей Украины будет до +36 °С, а ослабление жары ожидается только на выходных.