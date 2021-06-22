Київ накрила пилова буря. Пісок принесло з астраханських напівпустельних степів

У Києві та передмістях з 12:00 різко погіршилася видимість, а все небо ніби затягнуло смогом. У соцмережах люди скаржаться на утруднене дихання і пісок у роті.

При цьому дані карти якості повітря свідчать про нормальний стан повітря в Києві.

Метеоролог Валерій Латуха повідомив, що по Лівобережній Україні йде пилова буря. Пісок (пилову хмару) несе з астраханських напівпустельних степів. Латуха також опублікував супутникові знімки хмари.

За день до того астраханський суховій зняли на відео в Росії.