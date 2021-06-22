ВООЗ: Бідні країни стикнулися з дефіцитом вакцин

За його словами, у рамках COVAX доставили 90 мільйонів доз у 131 країну, але цього недостатньо для захисту населення від вірусу. Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що на континентальному рівні в Африці ввели тільки 40 мільйонів доз, тобто вакцину отримали менше ніж 2% населення.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) заявила, що велика кількість бідних країн, які отримують вакцини від коронавірусу за глобальною програмою COVAX, не мають достатню кількість доз, аби продовжити імунізацію.

Поширенню вакцин перешкоджають затримки у виробництві та перебої у поставках, що призвело до нестачі вакцин у країнах, які повністю залежать від COVAX. Так, серед країн, що повідомили про відсутність вакцин в останні дні, — Уганда, Зімбабве, Бангладеш, Тринідад і Тобаго. Деякі країни намагалися вжити альтернативних заходів — наприклад, платити за вакцини вище за ринкову вартість.

Ейлворд пояснив, що із 80 країн з низьким рівнем доходу, що беруть участь у COVAX, принаймні половина не має достатньої кількості вакцин.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що планує передати 55 мільйонів доз вакцини нужденним країнам. З них 41 мільйон доз буде розподілений через COVAX, а решта 14 мільйонів — між країнами, які вважаються пріоритетними. Ці вакцини не включені в 500 мільйонів доз, які США теж передадуть через COVAX.

Окрім цього, країни G7 зобовʼязалися цього року пожертвувати один мільярд вакцин біднішим країнам. Але учасники кампанії розкритикували цю обіцянку, заявивши, що вона недостатньо амбітна та занадто повільна.