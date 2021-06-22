ВОЗ: Бедные страны столкнулись с дефицитом вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что у многих бедных стран, которые получают вакцины от коронавируса по глобальной программе COVAX, нет достаточного количества доз, чтобы продолжить иммунизацию. Об этом сообщил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Ейлворд, передает BBC. По его словам, в рамках COVAX доставили 90 миллионов доз в 131 страну, но этого недостаточно для защиты населения от вируса. Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что на континентальном уровне в Африке ввели только 40 миллионов доз, то есть прививку получили менее 2% населения.

Ейлворд пояснил, что из 80 стран с низким уровнем дохода, участвующих в COVAX, по крайней мере у половины нет достаточного количества вакцин. Распространению вакцин препятствуют задержки в производстве и перебои в поставках, что привело к недостатку вакцин в странах, которые полностью зависят от COVAX. Среди стран, которые сообщили об отсутствии вакцин в последние дни, — Уганда, Зимбабве, Бангладеш, Тринидад и Тобаго. Некоторые страны пытались принять альтернативные меры — например, платить за вакцины выше рыночной стоимости.

Напомним, что Администрация президента США Джо Байдена объявила, что планирует передать 55 миллионов доз вакцины нуждающимся странам. Из них 41 миллион будет распределен через COVAX, а остальные 14 миллионов — между странами, которые считаются приоритетными. Эти вакцины не включены в 500 миллионов доз, которые США тоже передадут через COVAX. Кроме этого, страны G7 обязались в этом году пожертвовать один миллиард вакцин бедным странам. Но участники кампании раскритиковали это обещание, заявив, что оно недостаточно амбициозное и слишком медленное.