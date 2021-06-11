Великобритания подарит бедным странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса

Великобритания передаст бедным странам более 100 миллионов доз вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает BBC.
Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что благодаря успеху программы вакцинации Великобритания теперь может поделиться вакцинами. В частности, первые 5 миллионов доз передадут до конца сентября, а еще 25 миллионов — до конца года.
Примерно 20% доз доставят по специальным соглашениям со странами, которые в этом больше всего нуждаются, а остальные передадут через глобальную программу по распределению вакцин COVAX.
- Президент США Джо Байден подтвердил намерение закупить 500 миллионов доз вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech и пожертвовать их 92 странам мира.
- Борис Джонсон призвал лидеров стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на предстоящем саммите взять обязательства обеспечить вакцинацию всего мира от коронавируса до конца 2022 года.