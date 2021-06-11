Велика Британія подарує бідним країнам 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Велика Британія подарує бідним країнам понад 100 мільйонів надлишкових доз вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє BBC.
Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що завдяки успіху програми вакцинації Велика Британія тепер може поділитися вакцинами. Зокрема, перші 5 мільйонів доз передадуть до кінця вересня, а ще 25 мільйонів — до кінця року.
Приблизно 20% доз доставлять за спеціальною угодою з країнами, які цього найбільше потребують, а решту передадуть через глобальну програму з розподілу вакцин COVAX.
- Президент США Джо Байден підтвердив наміри закупити 500 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech і пожертвувати їх 92 країнам світу.
- Борис Джонсон закликав лідерів країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) на майбутньому саміті взяти зобовʼязання щодо забезпечення вакцинації всього світу від коронавірусу до кінця 2022 року.