Велика Британія подарує бідним країнам 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Велика Британія подарує бідним країнам понад 100 мільйонів надлишкових доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що завдяки успіху програми вакцинації Велика Британія тепер може поділитися вакцинами. Зокрема, перші 5 мільйонів доз передадуть до кінця вересня, а ще 25 мільйонів — до кінця року.

Приблизно 20% доз доставлять за спеціальною угодою з країнами, які цього найбільше потребують, а решту передадуть через глобальну програму з розподілу вакцин COVAX.