Reuters: Країни G7 домовилися пожертвувати мільярд доз вакцини проти коронавірусу

Окрім цього, у G7 заявили, що будуть співпрацювати з приватним сектором, G20 і іншими країнами над збільшенням внеску в найближчі місяці.

«Зобовʼязання, які ми востаннє виконували в лютому 2021 року, зокрема тут, у затоці Карбіс, передбачають отримання 1 мільярда доз протягом наступного року», — зазначається в документі.

Про це йдеться в комюніке, яке опинилося в розпорядженні Reuters .

За словами двох джерел, проєкт був значною мірою доопрацьований дипломатами, які працювали до пізньої ночі суботи, щоб узгодити більшу частину тексту, водночас вони зазначили, що деякі частини проєкту можуть змінитися в найближчі години.

Як уточнив один із дипломатів, розбіжностей було небагато, хоча Японія наполягала на більш жорсткій лінії щодо Китаю.

Згідно з проєктом G7, основою пожертвувань вакцин був експорт вітчизняного виробництва, і цього року було (або ще буде) експортовано не менше 700 мільйонів доз, з яких щонайменше 50% були відправлені до країн, які не входять в G7.

«Є зобовʼязання продовжувати експорт у значних масштабах; а також просувати добровільне ліцензування та некомерційне глобальне виробництво, на яке досі випадало 95% поставок COVAX», — наголосили в комюніке.

Також зазначається, що центр COVAX, підтримуваний Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (ГАВІ), прагне забезпечити 2 мільярдами доз вакцини країни з низькими доходами до кінця 2021 року.