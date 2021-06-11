Данія готова надати Україні пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу

Назва препарату або компанія-виробник не вказана.

«Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19», — наголошується в повідомленні.

Про це під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив данський премʼєр-міністр Метте Фредеріксен, повідомляє ОП .

Уряд Данії готовий надати Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу для пришвидшення масової вакцинації населення.

Крім того, під час розмови Зеленський розповів премʼєр-міністру Данії про ситуацію на Донбасі і біля українських кордонів.

«Зберігається високий рівень загрози, оскільки від українських кордонів відведена тільки частина російських військ і важкого озброєння», — зазначив глава держави.

Сторони також обговорили практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і європейської інтеграції.