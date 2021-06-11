Дания готова предоставить Украине полмиллиона доз вакцины от коронавируса

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«Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против COVID-19», — отмечается в сообщении.

Об этом во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил датский премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает ОП .

Правительство Дании готово предоставить Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса для ускорения массовой вакцинации населения.

Кроме того, во время разговора Зеленский рассказал премьер-министру Дании о ситуации на Донбассе и возле украинских границ.

«Сохраняется высокий уровень угрозы, поскольку от украинских границ отведена только часть российских войск и тяжелого вооружения», — отметил глава государства.

Стороны также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и европейской интеграции.