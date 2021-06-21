В Україні за добу зафіксували 323 випадки коронавірусу, з них майже сотню — у Києві

В Україні за минулу добу, 20 червня, виявили 323 нових випадки захворювання на коронавірус, серед них 15 дітей і жодного медпрацівника.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

За даними МОЗ, за добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили у Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.