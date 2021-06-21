В Україні за добу зафіксували 323 випадки коронавірусу, з них майже сотню — у Києві

В Україні за минулу добу, 20 червня, виявили 323 нових випадки захворювання на коронавірус, серед них 15 дітей і жодного медпрацівника.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.
За даними МОЗ, за добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили у Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Як зазначається, за минулу добу госпіталізували 375 осіб, померли 16 пацієнтів, одужали — 677. За добу методом ПЛР протестували 8 943 осіб, методом ІФА — 1 147 осіб, експрес-тестами — 4 008 осіб.
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 229 846 осіб, одужали — 2 152 140 осіб, летальних випадків — 52 032, проведено 10 679 015 ПЛР-тестувань.
- В Україні до 31 серпня триває адаптивний карантин. 2 червня Кабмін ухвалив рішення пом’якшити карантин в Україні. Також змінили умови в’їзду, щоб не перебувати на самоізоляції. В МВС оприлюднили список документів, необхідних для в’їзду в Україну.
- В Україні вже працює понад 50 центрів вакцинації в 15 областях і Києві.
- МОЗ планує до Дня Незалежності вийти на 220 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.