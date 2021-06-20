В Україні виявили менш як 500 нових випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 479 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Серед захворілих — 15 дітей та 6 медпрацівників. Ускладнення хвороби призвели до смерті 24 людей. Такими, що одужали, визнали 755 осіб. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.
Усього з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 229 523 особи. Жертвами ускладнень хвороби стали 52 016 осіб. Подолати хворобу вдалося 2 151 463 жителям країни.
- В Україні за добу 18 червня зробили 67 101 щеплення від коронавірусу, що дозволило перетнути позначку у 2 мільйони від початку кампанії.
- В Україні вже працює понад 50 центрів вакцинації в 15 областях і Києві.
- МОЗ планує до Дня Незалежності вийти на 220 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.