В Украине выявили менее 500 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировали 479 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди заболевших — 15 детей и 6 медработников. Осложнения болезни привели к смерти 24 человек. Выздоровевшими признали 755 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 229 523 человека. Жертвами осложнений болезни стали 52 016 человек. Преодолеть болезнь удалось 2 151 463 жителям страны.
- В Украине за сутки 18 июня сделали 67 101 прививку от коронавируса, что позволило пересечь отметку в 2 миллиона с начала кампании.
- В Украине уже работает более 50 центров вакцинации в 15 областях и Киеве.
- Минздрав планирует ко Дню Независимости выйти на 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки.