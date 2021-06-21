В Украине за сутки зафиксировали 323 случая коронавируса, из них почти сотню — в Киеве

В Украине за прошлые сутки, 20 июня, выявили 323 новых случая заболевания коронавирусом, среди них 15 детей и ни одного медработника.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, за сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
Как отмечается, за прошедшие сутки госпитализировали 375 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели — 677. За сутки методом ПЦР протестировали 8 943 человек, методом ИФА — 1 147 человек, экспресс-тестами — 4 008 человек.
С начала пандемии в Украине заболели 2 229 846 человек, выздоровели — 2 152 140 человек, летальных случаев — 52 032, провели 10 679 015 ПЦР-тестирований.
- В Украине до 31 августа продолжается адаптивный карантин. 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. В МВД обнародовали список документов, необходимых для въезда в Украину.
- В Украине уже работает более 50 центров вакцинации в 15 областях и Киеве.
- Минздрав планирует ко Дню Независимости выйти на 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки.