В Украине за сутки зафиксировали 323 случая коронавируса, из них почти сотню — в Киеве

В Украине за прошлые сутки, 20 июня, выявили 323 новых случая заболевания коронавирусом, среди них 15 детей и ни одного медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.