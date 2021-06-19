Греція змінила правила вʼїзду для туристів, зокрема й українців

Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни у правилах вʼїзду до країни. Вони стосуються і туристів з України. Про це повідомляє Ekathimerini.

По-перше, уряд вирішив дозволити вʼїзд у країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту (до цього пускали лише з ПЛР-тестом, сертифікатом вакцинації або сертифікатом про перенесену хворобу).