Греція змінила правила вʼїзду для туристів, зокрема й українців

Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни у правилах вʼїзду до країни. Вони стосуються і туристів з України. Про це повідомляє Ekathimerini.
По-перше, уряд вирішив дозволити вʼїзд у країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту (до цього пускали лише з ПЛР-тестом, сертифікатом вакцинації або сертифікатом про перенесену хворобу).
По-друге, з 6 до 12 років збільшили мінімальний вік, при якому діти на вʼїзді у країну повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворіють на коронавірус.
Ті, хто їде до Греції, також можуть показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або паперовій формі замість негативного результату тесту.
- З 15 травня Туреччина скасовує ПЛР-тести для туристів з України і десятка інших країн. До цього Туреччина ввела обовʼязкову електронну анкету для туристів. Без неї можуть не впустити до країни.
- У кінці квітня Чорногорія скасувала для українських туристів вʼїзні обмеження, включно з ПЛР-тестом.