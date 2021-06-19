Греция изменила правила въезда для туристов, в том числе и украинцев

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях в правилах въезда в страну. Они коснутся и туристов из Украины. Об этом сообщает Ekathimerini.

Во-первых, правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста (до этого пускали только с ПЦР-тестом, сертификатом вакцинации или сертификатом о перенесенной болезни).