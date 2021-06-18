НАЗК: Рішення Окружного адмінсуду зупинити припис про звільнення глави «Нафтогазу» суперечить законодавству

Рішення Окружного адміністративного суду зупинити дію припису від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для уряду щодо необхідності розірвати контракт з головою «Нафтогазу» Юрієм Вітренком суперечить законодавству.

Про це йдеться у заяві НАЗК.

Агентство звернуло увагу, що за постановою Вищого адміністративного суду (ВАСУ) від 6 березня 2008 року застосування судом заходів забезпечення, які за змістом є ухваленням рішення без розгляду справи по суті, не відповідає меті правового застосування забезпечення позову.

«Тобто, у цьому випадку позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, а суд без розгляду справи фактично виконує запитуване позивачем. Зважаючи на Постанову ВАСУ, забезпечення такого позову не відповідає меті правового застосування забезпечення позову», — заявили в агентстві.

Голова агентства Олександр Новіков заявив, що це рішення суду демонструє необхідність завершення судової реформи. «ОАСК забезпечив розгляд клопотання про забезпечення позову в рекордні строки — менш ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо зважаючи на те, що станом кінець 2020 року в судах накопичилося понад 3 тисячі справ щодо корупціонерів, які не були розглянуті», — зазначив Новіков.