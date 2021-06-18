НАПК: Решение Окружного админсуда остановить предписание об увольнении главы «Нафтогаза» противоречит законодательству

Решение Окружного административного суда приостановить действие предписания от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для правительства о необходимости разорвать контракт с главой «Нафтогаза» Юрием Витренко противоречит законодательству.
Об этом говорится в заявлении НАПК.
Агентство обратило внимание, что, согласно постановлению Высшего административного суда (ВАСУ) от 6 марта 2008 года, применение судом мер обеспечения, которые по своей сути являются вынесением решения без рассмотрения дела по существу, не соответствует цели правового применения обеспечения иска.
«То есть, в этом случае истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, а суд без рассмотрения дела фактически выполняет запрашиваемое истцом. Несмотря на постановление ВАСУ, обеспечение такого иска не соответствует цели правового применения обеспечения иска», — заявили в агентстве.
Глава агентства Александр Новиков заявил, что это решение суда демонстрирует необходимость завершения судебной реформы. «ОАСК обеспечил рассмотрение ходатайства об обеспечении иска в рекордные сроки — менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 года в судах накопилось более 3 тысяч дел по коррупционерам, которые не были рассмотрены», — отметил Новиков.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон.