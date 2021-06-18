У Росії розробляють ліки від коронавірусу у вигляді жуйки

Центральний науково-дослідний інститут (ЦНДІ) Міноборони Росії розробляє ліки проти коронавірусу у вигляді жувальної гумки.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело, близьке до оборонного відомства.
«48-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони почав розробку противірусного препарату проти нової коронавірусної інфекції у формі жувальної гумки. Поєднання доступної форми застосування з корисними властивостями препарату забезпечить позитивний ефект у боротьбі з поширенням нової коронавірусної інфекції», — розповіло джерело.
За його словами, також вчені розробляють препарат у вигляді пастили.
Директор ЦНДІ полковник Сергій Борисевич у коментарі РБК підтвердив цю інформацію.
«Так, роботи в цьому напрямку ведуться», — сказав він.
- Раніше російський Інститут імунології, що входить у структуру Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА), отримав патент на комбінований лікарський засіб проти COVID-19 у вигляді спрею для носа або рідини для інгаляцій.
- У серпні 2020 року президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію вакцини від коронавірусу «Спутник V», попри занепокоєння щодо її безпечності. Вакцину розробив російський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії разом із 48-м ЦНДІ Міноборони.
- Низка міжнародних експертів та науковців оприлюднила в авторитетному медичному виданні The Lancet критичну статтю щодо російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».
- Майже у половини добровольців, які вакцинувалися російським препаратом «ЕпіВакКорона», через 9 місяців не виявили антитіл до коронавірусу.