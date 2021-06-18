В России разрабатывают лекарство от коронавируса в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разрабатывает лекарство против коронавируса в виде жевательной резинки.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.

«48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны начал разработку противовирусного препарата против новой коронавирусной инфекции в форме жевательной резинки. Сочетание доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал источник.