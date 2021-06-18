В России разрабатывают лекарство от коронавируса в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разрабатывает лекарство против коронавируса в виде жевательной резинки.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.
«48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны начал разработку противовирусного препарата против новой коронавирусной инфекции в форме жевательной резинки. Сочетание доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал источник.
По его словам, также ученые разрабатывают препарат в виде пастилы.
Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич в комментарии РБК подтвердил эту информацию.
«Да, работы в этом направлении ведутся», — сказал он.
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