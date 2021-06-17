В России у половины добровольцев через 9 месяцев после прививки «ЭпиВакКороной» не выявили антител

В России почти у половины добровольцев, которые вакцинировались российским препаратом «ЭпиВакКорона», через 9 месяцев не обнаружили антител к коронавирусу. Препарат используют для массовой вакцинации.

Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор», который разрабатывал вакцину, Ринат Максютов.

«По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев больше чем у половины добровольцев тоже наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал Максютов в интервью «России 24».