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У Росії у половини добровольців через 9 місяців після щеплення «ЕпіВакКороною» не виявили антитіл

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
У Росії у половини добровольців через 9 місяців після щеплення «ЕпіВакКороною» не виявили антитіл

Matt Allworth / Flickr

У Росії майже у половини добровольців, які вакцинувалися російським препаратом «ЕпіВакКорона», через 9 місяців не виявили антитіл до коронавірусу. Препарат використовують для масової вакцинації.

Про це повідомив гендиректор центру «Вектор», який розробляв вакцину, Ринат Максютов.

«Станом на 3 і 6 місяців ми фіксуємо наявність антитіл у всіх вакцинованих добровольців. Станом на 9 місяців у понад половини добровольців теж спостерігаємо детектований рівень антитіл до вірусу», — сказав Максютов в інтервʼю каналу «Россия 24».

У групі добровольців, які беруть участь в дослідженні вакцини, пишуть: «Ще на початку року наша група заявляла про 50% наявності антитіл у клінічних дослідженнях. Тепер «Вектор» офіційно підтвердив наші дані».

Вакцина «ЕпіВакКорона» є пептидною. Її розробили в науковому центрі «Вектор» Росспоживнагляду. Препарат зареєстрували в Росії 13 жовтня 2020 року, його вже застосовують для масової вакцинації населення. Розробники заявляли, що препарат забезпечує 100-відсотковий захист легень.