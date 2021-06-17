У Росії у половини добровольців через 9 місяців після щеплення «ЕпіВакКороною» не виявили антитіл

У Росії майже у половини добровольців, які вакцинувалися російським препаратом «ЕпіВакКорона», через 9 місяців не виявили антитіл до коронавірусу. Препарат використовують для масової вакцинації.

Про це повідомив гендиректор центру «Вектор», який розробляв вакцину, Ринат Максютов.

«Станом на 3 і 6 місяців ми фіксуємо наявність антитіл у всіх вакцинованих добровольців. Станом на 9 місяців у понад половини добровольців теж спостерігаємо детектований рівень антитіл до вірусу», — сказав Максютов в інтервʼю каналу «Россия 24».