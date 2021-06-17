У Росії у половини добровольців через 9 місяців після щеплення «ЕпіВакКороною» не виявили антитіл

У Росії майже у половини добровольців, які вакцинувалися російським препаратом «ЕпіВакКорона», через 9 місяців не виявили антитіл до коронавірусу. Препарат використовують для масової вакцинації.
Про це повідомив гендиректор центру «Вектор», який розробляв вакцину, Ринат Максютов.
«Станом на 3 і 6 місяців ми фіксуємо наявність антитіл у всіх вакцинованих добровольців. Станом на 9 місяців у понад половини добровольців теж спостерігаємо детектований рівень антитіл до вірусу», — сказав Максютов в інтервʼю каналу «Россия 24».
У групі добровольців, які беруть участь в дослідженні вакцини, пишуть: «Ще на початку року наша група заявляла про 50% наявності антитіл у клінічних дослідженнях. Тепер «Вектор» офіційно підтвердив наші дані».
Вакцина «ЕпіВакКорона» є пептидною. Її розробили в науковому центрі «Вектор» Росспоживнагляду. Препарат зареєстрували в Росії 13 жовтня 2020 року, його вже застосовують для масової вакцинації населення. Розробники заявляли, що препарат забезпечує 100-відсотковий захист легень.
- ЄС відклав затвердження російської вакцини «Супутник V». Розробники вчасно не надали документи.
- 4 березня Євросоюз почав розгляд російської вакцини «Супутник V» у прискореному режимі. Однак ву європейському регуляторі сумніваються в ефективності цієї вакцини. Там зазначають, що даних для її вивчення недостатньо, і називають препарат «російською рулеткою».
- Медичний журнал The Lancet опублікував результати третьої фази випробувань препарату «Супутник V». Вакцина виявилася ефективною на 91,6%, раніше її творці заявляли про 95%.