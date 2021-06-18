Німеччина з 25 червня відкривається для вакцинованих туристів з-поза меж ЄС

Німеччина з 25 червня відкриває свої кордони для повністю щеплених громадян країн, які не входять до складу Європейського Союзу. Це стосується всіх мандрівників, незалежно від мети поїздки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Свідоцтво про щеплення будуть перевіряти не тільки поліція, але і авіакомпанії. При цьому наявність імунітету, з точки зору німецької влади, підтверджують лише щеплення визнаними в ЄС вакцинами, а саме: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. У цьому переліку немає китайської вакцини CoronaVac, якою роблять щеплення в Україні, адже ЄС досі перевіряє препарат.

Зазначимо, що для туристів (у тому числі з України) вже відкрились Іспанія та Франція.

Наприкінці травня Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які отримали щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них — вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm і Sinovac. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» у цьому переліку немає.