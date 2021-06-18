Германия с 25 июня открывается для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС

Германия с 25 июня открывает свои границы для полностью привитых граждан стран, не входящих в состав Европейского Союза. Это касается всех путешественников, независимо от цели поездки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Германии.

Свидетельство о прививках будут проверять не только полиция, но и авиакомпании. При этом наличие иммунитета, с точки зрения немецких властей, подтверждают только прививки признанными в ЕС вакцинами, а именно: BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В этом перечне нет китайской вакцины CoronaVac, которой прививают в Украине, ведь ЕС до сих пор проверяет препарат.

Отметим, что для туристов (в том числе из Украины) уже открылись Испания и Франция.

В конце мая Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, получивших прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них — вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm и Sinovac. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в этом перечне нет.