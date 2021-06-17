Amnesty International заявила про переслідування медиків у Білорусі та закликала світову спільноту виступити проти репресій

«Влада Білорусі не дбає про право людей на здоровʼя та про інші права людини. Реакція влади на будь-яку мирну незгоду — насильство і жорстокі репресії. Лікарі та медсестри виявилися серед тих, хто заплатив неймовірну ціну за свій професіоналізм і прояв людського співчуття», — заявив заступник директора AI з кампаній у Східній Європі та Центральній Азії Брюс Міллар.

У звіті організації зазначається, що за критику влади звільнили десятки медичних працівників, багато з них втратили можливість працювати в медицині.

Зокрема, наводиться історія однієї медсестри, яка зазнала утисків через те, що підтримувала опозицію. Галина (вигадане ім’я) розповіла, що коли працювала в лікарні, їм не дозволяли письмово фіксувати травми покалічених на протестах людей і постійно погрожували.

Після нетривалого арешту Галини у вересні 2020 року адміністрація лікарні вимагала від неї звільнитися за власним бажанням. Жінка відмовилася, а коли вона поверталася з роботи додому, до неї підійшли двоє чоловіків у цивільному і пообіцяли, що її діти зникнуть, якщо вона не припинить привертати увагу. Галина пішла з роботи, але досі не змогла знайти нову.

«Мені відмовляли всюди, куди б я не зверталася. Навіть коли я намагалася влаштуватися на найелементарнішу роботу, на яку брали всіх. Імовірно, навпроти мого імені стояла червона галочка», — сказала вона.

Також у звіті нагадали про лікаря-анестезіолога швидкої допомоги Артема Сорокіна, засудженого разом із журналісткою Катериною Борисевич за «розголошення лікарської таємниці» після загибелі мирного протестувальника Романа Бондаренка. Сорокіна оштрафували і призначили йому умовний термін. Борисевич, окрім штрафу, отримала шість місяців колонії суворого режиму.

Amnesty International закликала світову спільноту «виступити проти репресій в Білорусі, які посилюються».

«Уряд Олександра Лукашенка систематично руйнує найцінніші інститути білоруського суспільства — від культурних організацій і студентських спілок до журналістської і медичної спільнот. Ми закликаємо світових лідерів, міжнародне співтовариство і фахівців охорони здоровʼя в усьому світі не залишити цю ситуацію непоміченою», — наголосив Міллар.