Україна вимагає розʼяснень у Мінська через допит Протасевича бойовиками «ЛНР»

Посольство України в Мінську звернулося до влади Білорусі з вимогою дати офіційні пояснення щодо заяв так званої «генпрокуратури» бойовиків «ЛНР» про допиті ексголовного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це «Радіо Свобода» повідомив спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Ніякої «генпрокуратури ЛНР» не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації. Повідомлення про проведення «слідчих дій» в Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб’єктності», — зазначив Ніколенко.

За його словами, ці заяви підтверджують причетність Росії до примусової посадки рейсу Ryanair з Протасевичем в Мінську. Він додав, що участь в цьому РФ фактично позбавляє Білорусь суверенітету.

Спікер зазначив, що Україна врахує цей факт в подальших рішеннях щодо захисту інтересів нацбезпеки.