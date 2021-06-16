Украина требует разъяснений у Минска из-за допроса Протасевича боевиками «ЛНР»

Посольство Украины в Минске обратилось к властям Беларуси с требованием дать официальные объяснения относительно заявлений так называемой «генпрокуратуры» боевиков «ЛНР» о допросе экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом «Радио Свобода» сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Никакой «генпрокуратуры ЛНР» не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении «следственных действий» в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубъектность», — отметил Николенко.

По его словам, эти заявления подтверждают причастность России к принудительной посадке рейса Ryanair с Протасевичем в Минске. Он добавил, что участие в этом РФ фактически лишает Беларусь суверенитета.

Спикер отметил, что Украина учтет этот факт в дальнейших решениях по защите интересов нацбезопасности.