Боевики «ЛНР» заявляют, что допросили Протасевича и собираются обращаться в международные суды

Представители боевиков «Луганской народной республики» провели следственные действия с задержанным в Минске бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
На брифинге самопровозглашенный «генеральный прокурор ЛНР» Сергей Горенко поблагодарил Лукашенко за содействие. По его словам, полученные «признательные показания» Протасевича позволят обратиться в международные правозащитные инстанции – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный уголовный суд (МУС).
По его словам, «в результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности» Протасевича к деятельности батальона «Азов».
Позже российские СМИ сообщили, что «прокуратура ДНР» также проводит проверку причастности Протасевича к «Азову».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 26 мая Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов». На это сразу отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.
- 27 мая в «ЛНР» возбудили дело касательно Протасевича, а 1 июня боевики обратились к Лукашенко с просьбой передать оппозиционера для «следственных действий». В ответ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы представители «ЛНР» допросили Протасевича.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о последствиях для беларусских властей, если они позволят боевикам «ЛНР» допросить Протасевича.