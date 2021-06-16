Боевики «ЛНР» заявляют, что допросили Протасевича и собираются обращаться в международные суды

Представители боевиков «Луганской народной республики» провели следственные действия с задержанным в Минске бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

На брифинге самопровозглашенный «генеральный прокурор ЛНР» Сергей Горенко поблагодарил Лукашенко за содействие. По его словам, полученные «признательные показания» Протасевича позволят обратиться в международные правозащитные инстанции – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Международный уголовный суд (МУС).

По его словам, «в результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности» Протасевича к деятельности батальона «Азов».

Позже российские СМИ сообщили, что «прокуратура ДНР» также проводит проверку причастности Протасевича к «Азову».