Бойовики «ЛНР» заявляють, що допитали Протасевича й збираються звертатися до міжнародних судів

Представники бойовиків «Луганської народної республіки» провели слідчі дії із затриманим в Мінську колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

На брифінгу самопроголошений «генеральний прокурор ЛНР» Сергій Горенко подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за сприяння. За його словами, отримані «свідчення» Протасевича дозволять звернутися в міжнародні правозахисні інстанції — Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) і Міжнародний кримінальний суд (МКС).

За словами Горенка, «в результаті проведеної роботи республіканським правоохоронцям вдалося отримати достатні неспростовні докази причетності» Протасевича до діяльності батальйону «Азов».

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що «прокуратура ДНР» також проводить перевірку причетності Протасевича до «Азову».