Франція на 10 днів раніше скасовує комендантську годину та обов’язкове носіння масок на вулиці

Французький уряд з четверга, 17 червня, скасовує обов’язкове носіння масок на вулицях країни та з 20 червня знімає комендантську годину.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Жан Кастекс, пише Le Figaro.

«Санітарна ситуація в країні покращується. Комендантська година, яка наразі діє з 23:00 до 06:00, буде скасована в ніч на понеділок», — сказав він.

Кастекс уточнив, що через поліпшення ситуації з коронавірусом комендантську годину скасовують на десять днів раніше, ніж планувалося.

Попри послаблення карантинних обмежень, у приміщеннях люди повинні одягати маски.