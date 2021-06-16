Словенія оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні

Влада Словеніії оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні.
Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоровʼя Янез Поклукар.
«Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства», — сказав він у відеозверненні. Міністр підкреслив, що вакцинація, як і раніше, залишається «основним громадським засобом охорони здоровʼя».
«Майбутнє ЄС базується на солідарності та співпраці, і ті ж цінності та цілі застосовуються до вакцинації», — сказав Поклукар.
Як повідомляють ЗМІ, 15 червня в Словенії був скасований надзвичайний стан, який тривав в країні майже півтора року.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що захворюваність на коронавірус у світі скоротилася на 15%.
- Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що найближчими місяцями світ може взяти глобальну пандемію коронавірусу під контроль, якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.