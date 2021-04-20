Глава ВООЗ назвав терміни, коли пандемію коронавірусу можуть узяти під контроль

«У нас є інструменти, щоб узяти під контроль цю пандемію протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і справедливо», — сказав він.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на брифінгу, організованому Женевської асоціацією кореспондентів Організації Обʼєднаних Націй, повідомляє Reuters .

У найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу , якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.

Водночас Гебреєсус висловив стурбованість через «тривожну швидкість», із якою COVID-19 поширюється серед людей у ​​віці від 25 до 59 років у всьому світі, можливо, через набагато заразніші варіанти.

«Щоб досягти мільйона смертей, треба було девʼять місяців; 4 місяці, щоб досягти 2 мільйонів, і 3 місяці, щоб досягти 3 мільйонів», — наголосив глава ВООЗ.

Зі свого боку провідний епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове зауважила, що останній спалах інфікування в усьому світі включав збільшення числа хворих серед вікових груп, які раніше менше постраждали від пандемії.

«Ми спостерігаємо зростання показників передачі інфекції у всіх вікових групах», — заявила вона і додала, що минулого тижня було зареєстровано приблизно 5,2 мільйона випадків, що є найвищим тижневим зростанням захворюваності від початку пандемії.