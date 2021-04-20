Глава ВОЗ назвал сроки, когда пандемию коронавируса могут взять под контроль

«У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо», — сказал он.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус на брифинге, организованном Женевской ассоциацией корреспондентов Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters .

В ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавируса , если справедливо распределит необходимые ресурсы.

В то же время Гебреесус выразил обеспокоенность из-за «тревожной скорости», с которой COVID-19 распространяется среди людей в возрасте от 25 до 59 лет во всем мире, возможно, из-за гораздо более заразных вариантов.

«Чтобы достичь миллиона смертей, потребовалось девять месяцев; 4 месяца, чтобы достичь 2 миллионов, и 3 месяца, чтобы достичь 3 миллионов», — подчеркнул глава ВОЗ.

Со своей стороны ведущий эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что последняя вспышка инфицирования во всем мире включала рост числа заболевших среди возрастных групп, ранее менее пострадавших от пандемии.

«Мы наблюдаем рост показателей передачи инфекции во всех возрастных группах», — заявила она и добавила, что на прошлой неделе было зарегистрировано примерно 5,2 миллиона случаев, что является самым высоким недельным приростом заболеваемости с начала пандемии.