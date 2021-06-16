Франция на 10 дней раньше отменяет комендантский час и обязательное ношение масок на улице

Французское правительство с четверга, 17 июня, отменяет обязательное ношение масок на улицах страны и с 20 июня снимает комендантский час.

Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс, пишет Le Figaro.

«Санитарная ситуация в стране улучшается. Комендантский час, который сейчас действует с 23:00 до 06:00, будет отменена в ночь на понедельник», — сказал он.

Кастекс уточнил, что из-за улучшения ситуации с коронавирусом комендантский час отменяют на десять дней раньше, чем планировалось.

Несмотря на ослабление карантина, в помещениях люди должны надевать маски.