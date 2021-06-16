«Гроші нічого не вирішують». Зеленський розповів, яку компенсацію хоче отримати Україна за «Північний потік — 2»

Україна боротиметься за свою державність і проти «Північного потоку — 2», подобається це європейським партнерам чи ні, зокрема вона хоче отримати компенсацію за газопровід.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

«Якщо Росія з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас «Північний потік — 2» — це зброя проти України. Хтось із європейських лідерів сказав, що просто Україні потрібні гарантії. Це не просто про гарантії. Для нас це не про економіку, це смішно виглядає. Це точно політична зброя, і поки що в напрямку «Північного потоку — 2» всіх переграє Росія», — наголосив він.

На думку Зеленського, буде справедливо, якщо Україна отримає безпекові гарантії, найголовніше — повернення територій.