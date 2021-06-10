Шмигаль: Україна позиватиметься до «Газпрому» у разі зупинки транзиту

Україна позиватиметься до «Газпрому» у Стокгольмський арбітраж у разі зупинки транзиту газу.

Про це у коментарі «РБК-Україна» заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що угода на транзит через Україну укладена до 2024 року. За її умовами, росіяни зобовʼязалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську газотранспортну систему. Платежі за транзит обовʼязкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Премʼєр-міністр уточнив, що якщо так трапиться, то «ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати». Джерела видання в «Нафтогазі» розповіли, що сума нового позову складе $7,2 млрд.