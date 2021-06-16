«Деньги ничего не решают». Зеленский рассказал, какую компенсацию хочет получить Украина за «Северный поток — 2»

Украина будет бороться за свою государственность и против «Северного потока — 2», нравится ли это европейским партнерам или нет, в частности она хочет получить компенсацию за газопровод.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

«Если Россия с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас «Северный поток — 2» — это оружие против Украины. Кто-то из европейских лидеров сказал, что просто Украине нужны гарантии. Это не просто о гарантиях. Для нас это не об экономике, это смешно выглядит. Это точно политическое оружие, и пока по «Северному потоку — 2» всех переигрывает Россия», — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, будет справедливо, если Украина получит гарантии безопасности, самое главное — возвращение территорий.